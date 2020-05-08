Парламент Азербайджана одобрил изменение ставок на соцстрахование для ИП

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в третьем чтении изменения в закон «О социальном страховании», предусматривающие льготы для субъектов бизнеса, занимающихся индивидуальным предпринимательством (ИП) в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Согласно изменениям, с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года ставка отчислений на обязательное социальное страхование для лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в строительной и торговой сферах, составит 25% от минимальной зарплаты, 15% - в других сферах. При этом также будут применяться дифференцированные коэффициенты в зависимости от регионов.
В настоящее время ставки отчислений на соцстрахование составляют 50% и 25% соответственно.
Лица, занимающиеся торговой деятельностью в городе Баку, в настоящее время платят на обязательное соцстрахование ежемесячно 125 манатов. После вступления в силу изменений они будут выплачивать 62,5 манатов, т.е. на 50% меньше.
В то же время для лиц, занимающихся иной деятельностью (кроме строительства и торговли) в городе Баку, в настоящее время отчисления на обязательное социальное страхование составляют ежемесячно 62,5 манатов, по новым условиям - 37,5 манатов или на 40% меньше.
Согласно документу, для сферы строительства и торговли, с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года ставка отчислений на обязательное соцстрахование составит 50% от минимальной зарплаты, 25% - в других сферах (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам).
Для лиц занимающихся предпринимательством в индивидуальном порядке без привлечения работников, до 1 января 2026 года предусмотрены нижеследующие отчисления на обязательное соцстрахование: для ведущих, музыкантов и танцоров на свадьбах и прочих увеселительных мероприятиях и для лиц, предоставляющих индивидуальные фото, аудио и видео услуги – 5% от минимальной зарплаты; для сапожников, часовщиков, портных, лиц, занимающихся ремонтом телевизиоров, холодильников и прочей бытовой техники, предоставляющих услуги по дому (повар, охранник, няня и т.д - ИФ), – 3% от минимальной зарплаты (с учетом дифференцированных коэффициентов по регионам).
Кроме того, в случае если физическое лицо имеет надел площадью до 5 га, то выплата на соцстрахование будет осуществляться в размере 2% от минимальной зарплаты за каждого члена семьи (5 манат), при наличии надела от 5 до 10 га – 6% (15 манат на одного человека), более 10 га – 10% (25 манат на человека).
Также с 20% от минимальной зарплаты до 10% от минимальной зарплаты снижены суммы отчислений на обязательное соцстрахование для членов адвокатской коллегии, аудиторов и бухгалтеров.
А.Мамедов
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