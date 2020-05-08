Парламент Азербайджана одобрил предоставление бизнесу налоговых льгот на $67 млн в условиях COVID-19

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в третьем, заключительном, чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие предоставление налоговых льгот для субъектов бизнеса в условиях пандемии коронавируса COVID-19 , сообщает парламентский корреспондент «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно поправкам, с 1 января 2020 года сроком на год полностью освобождаются от уплаты налогов на имущество и землю отели и прочие объекты туризма, деятельность туроператоров и турагентств, сфера общепита, автомобильные пассажироперевозки внутри страны, в том числе и деятельность такси.
Также от налогов на имущество и землю освобождаются деятельность служб по доставке, сфера организации выставок и сценическая деятельность, кинотеатры, музеи, театры и концертные залы, деятельность спортивно-оздоровительных объектов, образовательных курсов, внешкольных образовательных учреждений, психологических центров. Освобождение коснется и других сфер, чья деятельность была частично или полностью приостановлена в связи с карантинным режимом, введенным Кабинетом министров.
Наряду с этим, с 1 января 2020 года сроком на один год вводятся ряд дополнительных льгот для вышеуказанных сфер в зависимости от режима налогообложения. Плательщики налога на прибыль (или подоходного налога – ИФ) получат льготы в размере 75%, плательщики упрощенного налога – в размере 50%.
Пострадавшие от коронавируса сферы получат и другие послабления. Ставка налога с источника выплат по аренде недвижимости снижается с 14% до 7%. Эти сферы также освобождаются от текущих налоговых выплат и сдачи отчетности по ним сроком на один год, крайний срок выплаты налогов за 2019 год продлен до 1 сентября 2020 года.
Для налогоплательщиков, не являющихся субъектами микропредпринимательства, продлены сроки уплаты начисленных за 2019 год налогов на прибыль (или подоходного – ИФ) и имущество до 1 сентября 2020 года. Также отсрочено начисление процентов по невыплаченным налогам, взносам по обязательному соцстрахованию и страхованию от безработицы с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года, а сроки выбора метода уплаты упрощенного налога на 2020 год лицам, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированным в качестве плательщика НДС продлены до 1 сентября 2020 года.
По оценкам Минэкономики Азербайджана, данные налоговые льготы оцениваются в 114 млн манатов ($67 млн).
А.Мамедов
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