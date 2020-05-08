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08.05.2020 12:35

«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе

«Norm Sement» продолжает оказывать поддержку одиноким, пожилым лицам и малообеспеченным семьям в поддержку борьбы с инфекцией COVID-19.

Профессиональная команда компании очередной раз мобилизовала усилия для акции помощи. Так, в течение действия особого карантинного режима по случаю начала священного месяца Рамадан 350 малообеспеченным семьям в Гарадагском районе, где расположен завод, была оказана продовольственная помощь с соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.

Команда Norm постоянно усиленно трудится для того, чтобы поддержать лиц, нуждающихся в особой заботе, вместе пройти этот сложный период и победить вирус. Кроме этого, команда проводит среди людей работы просветительного и информационного характера в связи с инструкциями и рекомендациями Оперативного штаба.

Компания «Norm», также, призывает своих клиентов соблюдать правила во время особого карантинного режима, продолжает обеспечивать их гигиеническими и дезинфекционными средствами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]