«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе

«Norm Sement» продолжает оказывать поддержку одиноким, пожилым лицам и малообеспеченным семьям в поддержку борьбы с инфекцией COVID-19.
Профессиональная команда компании очередной раз мобилизовала усилия для акции помощи. Так, в течение действия особого карантинного режима по случаю начала священного месяца Рамадан 350 малообеспеченным семьям в Гарадагском районе, где расположен завод, была оказана продовольственная помощь с соблюдением социальной дистанции и правил личной гигиены.
Команда Norm постоянно усиленно трудится для того, чтобы поддержать лиц, нуждающихся в особой заботе, вместе пройти этот сложный период и победить вирус. Кроме этого, команда проводит среди людей работы просветительного и информационного характера в связи с инструкциями и рекомендациями Оперативного штаба.
Компания «Norm», также, призывает своих клиентов соблюдать правила во время особого карантинного режима, продолжает обеспечивать их гигиеническими и дезинфекционными средствами.
Спецслужба Азербайджана проводит спецоперацию в Минкультуре
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны
Турецкий холдинг TAV подписал договор о приобретении аэропорта Алма-Аты, стоимость сделки - $415 млн
Парламент Азербайджана одобрил предоставление бизнесу налоговых льгот на $67 млн в условиях COVID-19
Парламент Азербайджана одобрил изменение ставок на соцстрахование для ИП
На Каспии найдены тела двух азербайджанских нефтяников, пропавших в декабре 2015г – SOCAR
Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс. - университет Хопкинса
У камердинера Трампа выявили коронавирус, сам президент не болен
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Глава МИД Израиля заявил об усилении взаимодействия с Россией на фоне пандемии коронавируса
Столтенберг напомнил о послевоенной роли НАТО
В Израиле ценят роль советской армии во Второй мировой войне и освобождении евреев Европы - глава МИД
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог