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08.05.2020 12:46

Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии

Банк Республика, один из ведущих банков страны, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, накануне 28-летия своей деятельности реализовал очередной социальный проект в рамках программы Корпоративной социальной ответственности.

Руководство и сотрудники банка присоединились к благотворительной инициативе, начатой по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, и сдали кровь для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкемией, так как в связи с введением специального карантинного режима в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19) возникла необходимость в пополнении банков крови.

В акции, посвященной 8 мая - Международному Дню Талассемии приняли участие около 150 сотрудников из Бакинских и региональных филиалов Банка.

Основной целью акции, поддерживаемой профессиональным медицинским персоналом Центрального банка крови, является поддержка детей, зарегистрированных в Республиканском центре талассемии и нуждающихся в ежемесячных переливаниях крови.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]