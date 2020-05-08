В Бельгии отмечают позитивную динамику в ситуации с COVID-19

В Бельгии за последние сутки зарегистрировано 107 новых летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей инфицированных COVID-19 выросло до 8 тыс. 521, сообщил на пресс-конференции в пятницу официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.
За минувшие сутки госпитализированы 108 человек, 221 вылечившийся пациент выписан из больниц.
Всего с начала эпидемии вылечился 13 тыс. 201 инфицированный.
В больницах Бельгии в настоящее время находятся 2 тыс. 555 пациентов с коронавирусом. Это на 144 меньше, чем днем раньше. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 508 человек, что на 34 меньше, чем накануне.
Выявлено за минувшие сутки 591 новое заражение. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 52 тыс. 11 человек.
По мнению ван Летема, можно говорить о "динамике заболеваний в хорошем направлении". Он сообщил, что средний показатель снижения заражений в последние дни составлял около 5%. Удерживалось и постепенное снижение смертности.
Как сообщили в пятницу бельгийские СМИ со ссылкой на эпидемиолога Пьера ван Дамме из университета Антверпена, у 6% жителей страны есть антитела к коронавирусу. Первое исследование антверпенского университета две недели назад показало, что у 3% бельгийцев есть такие антитела, свидетельствующие о борьбе иммунной системы против вируса. Но при втором исследовании, когда расширили число образцов крови, ученые пришли к выводу, что количество людей с антителами составляет скорее 6%.
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