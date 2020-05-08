Путин в обращении к австрийцам заявляет о важности взаимной поддержки в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам советским войнам, погибшим в этой стране в годы Великой отечественной войны.
"Хотел бы поблагодарить Федерального канцлера Австрии господина Себастиана Курца за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом", - сказал Путин в своем обращении к австрийским гражданам по случаю 75-летия освобождения Европы от фашизма.
Путин пожелал дружественному австрийскому народу благополучия, мира и процветания. "И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", - отметил президент РФ.
Говоря о взятии Берлина весной 1945 года, президент РФ отметил, что советские войска "шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны". "Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа", - сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. "Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", - отметил глава государства.
Путин добавил: "И конечно, мы будем помнить вклад в разгром нацизма наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста".
Великая Победа спасла человечество, открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии, заметил президент РФ. "За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат. На австрийской земле более двухсот воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам", - сказал Путин.
Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев - не просто общий долг, отметил глава государства, а "дело нашей совести перед всем поколением победителей". "Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", - подчеркнул он.
В завершение президент РФ поблагодарил за внимание на русском и австрийском языках.
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