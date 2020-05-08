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В Дании в мае откроются торговые центры и рестораны

В Дании в мае начнут открываться торговые центры, рестораны, храмы и школы, в июне в стране возобновят работу музеи, кинотеатры и зоопарки, сообщили в пятницу западные СМИ со ссылкой на правительство страны.

Правительство объявило, что торговые центры возобновят работу с понедельника, еще через неделю после этого откроются рестораны, храмы, и школы для детей от 11 до 15 лет.

Кроме того, на работу смогут вернуться большинство сотрудников офисов при условии соблюдения на местах мер социального дистанцирования и правил гигиены.

По данным правительства, с 8 июня в стране начнут работать музеи, театры, кинотеатры, парки развлечений и зоопарки.

Также в июне разрешат мероприятия при участии от 30 до 50 человек.

В заявлении правительства отмечается, что бары, ночные клубы и концертные залы останутся закрытыми до августа.

Такое решение приняли политические партии в парламенте путем заключения соглашения.

Между тем, в правительстве отметили, что выход из введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантина может повлечь за собой увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Партии отметили, что возобновление работы может привести к росту числа заражений и случаев госпитализации", - говорится в заявлении офиса премьера Дании Метте Фредериксен.

Она добавила, что местные власти будут следить за изменениями ситуации и в случае резкого скачка числа инфицированных ограничения будут введены вновь.

15 апреля в Дании возобновили работу детские сады, начальные школы, а также небольшие предприятия, такие как салоны красоты.

В Дании ввели ограничительные меры в середине марта, однако они не были такими же жесткими, как в других странах Европы.

В то время, как многие предприятия закрылись, магазины продовольственных товаров, аптеки и магазины, где возможно соблюдать меры социального дистанцирования, продолжали работать. Кроме того, жителям Дании не запрещалось проводить время на свежем воздухе.

С начала коронавирусной пандемии в Дании выявлено более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, зафиксировано 518 случаев смерти людей с коронавирусом.

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Тэги: ДАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, СНЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]