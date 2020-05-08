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Внешняя политика 08.05.2020 16:18

Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий производство и изготовление химоружия

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в третьем, заключительном, чтении законопроект «О запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия и его уничтожении», передает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Документ запрещает проводить военную подготовку или участвовать в любой военной подготовке, связанной с применением химического оружия, помогать или подстрекать любым способом других лиц на осуществления деятельности, запрещенной этим законом, применять химические средства, используемые против нарушения общественной безопасности и общественного порядка, в качестве средства ведения войны.

Законопроект также запрещает экспорт/импорт химических веществ, указанных в приложении к Конвенции о запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия и его уничтожения.

В соответствии с Конвенцией разрешены использование химических веществ в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или других мирных целях, деятельность в целях, непосредственно связанных с защитой от химического оружия или токсичных химических веществ, использование токсичных свойств химических веществ для других военных целей, за исключением применения химического оружия и в качестве средства ведения войны, использование химических веществ с целью обеспечения правопорядка, в том числе борьбы с нарушениями общественной безопасности и общественного порядка.

Деятельность, запрещенная данная законопроектом, распространяется также на граждан, проживающих за пределами Азербайджана в соответствии с международными соглашениями, участником которых является Азербайджан.

А. Мамедов

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Тэги: ХИМОРУЖИЕ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]