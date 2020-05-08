Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий производство и изготовление химоружия

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял в третьем, заключительном, чтении законопроект «О запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия и его уничтожении», передает парламентский корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".
Документ запрещает проводить военную подготовку или участвовать в любой военной подготовке, связанной с применением химического оружия, помогать или подстрекать любым способом других лиц на осуществления деятельности, запрещенной этим законом, применять химические средства, используемые против нарушения общественной безопасности и общественного порядка, в качестве средства ведения войны.
Законопроект также запрещает экспорт/импорт химических веществ, указанных в приложении к Конвенции о запрещении разработки, производства, распространения и применения химического оружия и его уничтожения.
В соответствии с Конвенцией разрешены использование химических веществ в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или других мирных целях, деятельность в целях, непосредственно связанных с защитой от химического оружия или токсичных химических веществ, использование токсичных свойств химических веществ для других военных целей, за исключением применения химического оружия и в качестве средства ведения войны, использование химических веществ с целью обеспечения правопорядка, в том числе борьбы с нарушениями общественной безопасности и общественного порядка.
Деятельность, запрещенная данная законопроектом, распространяется также на граждан, проживающих за пределами Азербайджана в соответствии с международными соглашениями, участником которых является Азербайджан.
А. Мамедов
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