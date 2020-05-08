Миссией Саакашвили будет контроль денег МВФ, выделяемых Украине, считает депутат Рады Кучеренко

Назначенный главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет контролировать использование средств МВФ, заявил народный депутат фракции ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
"Это какая-то непонятная должность, наполнение которой зависит от личности. Михаил - это яркая личность, президент, который будет пытаться отыгрывать какую-то роль. Как я понимаю, его основной миссией будет контролировать деньги МВФ, чтобы их меньше воровали. Наверное, это неплохо", - сказал Кучеренко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Депутат добавил, что намерен обратиться в исполнительный комитет Национального совета реформ.
"Я обращусь к нему официально по ряду вопросов и, исходя из его реакции, я определюсь: это пиар или что-то рациональное", - добавил парламентарий.
Реакцию грузинского правительства представитель парламентской фракции "Батькивщина" предложил оценивать с юридической точки зрения.
"На самом деле, они об этом и предупреждали. Тогда речь шла о назначении на официальную должность - на вице-премьера. Тут должна быть дана юридическая оценка, мне кажется, что у грузин такая глубокая на это реакция", - сказал Кучеренко.
Как сообщалось, Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины, вечером 7 мая.
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