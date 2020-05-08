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Дальнее зарубежье 08.05.2020 19:33

Экономические последствия коронавируса оказывают давление на евро

Евро дешевеет к доллару в текущем году на фоне разногласий между странами еврозоны, которые препятствуют принятию регионом мер в ответ на спад в экономике.

Евро упал на 3,5% к доллару США с начала 2020 года и торгуется на уровне $1,08, вблизи минимальной отметки к американской валюте с мая 2017 года.

Согласно прогнозу Bank of America, к концу года единая европейская валюта может потерять еще 5%. При этом 2019 год стал для евро самым спокойным в истории: валюта подешевела всего на 1,8%.

Меры, принимаемые европейскими странами в ответ на экономическую нестабильность в связи с пандемией коронавируса, становятся поводом для дискуссий о финансовом единстве Европейского союза, пишет The Wall Street Journal.

Напряженность возникла в последние недели, поскольку более обеспеченные европейские страны, в числе которых Германия и Нидерланды, начали сопротивляться выпуску новых облигаций для помощи таким странам, как Италия и Испания.

Разногласия мешают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) последовать примеру Федеральной резервной системы (ФРС) США и предложить масштабные меры поддержки экономики еврозоны и финансовых рынков.

"Что бы ни случилось, сплоченность регионов еврозоны подвергнется проверке в свете этого кризиса", - считает стратег Rabobank Ричард Макгир.

Ощущения, что масштаб помощи странам Южной Европы будет недостаточным, "вероятно, только сыграет на руку евроскептикам", сказал он.

Экономика еврозоны движется к самой глубокой рецессии в своей истории. Европейская комиссия ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75% в 2020 году, говорится в весеннем прогнозе.

Восстановление экономики, как ожидается, будет медленным и неравномерным и, вероятно, будет отставать от темпов восстановления экономики США. Эксперты Capital Economics, к примеру, прогнозируют, что ВВП еврозоны может не вернуться к докризисным уровням до 2022 года.

Наиболее существенно от пандемии коронавируса пострадали экономики государств Южной Европы. Долговое бремя Италии, а также Греции и Испании, как ожидается, достигнет рекордных максимумов, прогнозирует Еврокомиссия.

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Тэги: ЕВРОПА, ВАЛЮТА, ПРОГНОЗ


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