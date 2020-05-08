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Дальнее зарубежье 08.05.2020 20:16

Угроза коронавируса в Милане может возрасти из-за ослабления мер изоляции - вирусолог

Милану грозит рост количества случаев заражения коронавирусом в связи с предпринятым 4 мая ослаблением мер социальной изоляции, заявил глава отдела инфекционных болезней в миланской больнице Сакко Массимо Галли.

"У нас очень высокий показатель инфицированных, которые вновь передвигаются", - приводят его слова западные СМИ.

При этом он уподобил ситуацию "бомбе" и высказал мнение, что снятие части ограничений "может создать проблемы".

СМИ напоминают, что после отмены некоторых ограничений появились фотографии, на которых молодежь отдыхает возле миланских каналов без масок, не соблюдая дистанцию. После этого мэр Милана Джузеппе Сала назвал подобное поведение "позорным" и пригрозил закрыть для доступа эти зоны отдыха.

По данным СМИ, на область Ломбардии, административным центром которого является Милан, приходится более 80 тыс. случаев коронавируса - около 40% от общего количества, зафиксированного в Италии. В области скончались около 15 тыс. человек с этим диагнозом - приблизительно половина от общего количества летальных исходов в стране. Вместе с тем в Ломбардии поправились 33 тыс. инфицированных.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, МИЛАН, КОРОНАВИРУС, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]