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ТЭК 08.05.2020 20:45

Новые инициативы по цифровизации в нефтянке запускаются выборочно из-за секвестирования бюджетов на 30%

Сокращение бюджетов нефтяными компаниями в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть заставляют подходить к новым проектам по цифровизации очень выборочно.

"Большинство программ по цифровизации крупнейших нефтегазовых компаний реализуются на прежнем уровне, и даже появляются новые инициативы. Пришло понимание, что надо активнее исключать человеческий фактор как самое уязвимое звено в условиях пандемии", - рассказал "Интерфаксу" генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев.

"Но новые инициативы запускаются крайне выборочно, поскольку большинство компаний секвестрируют свои бюджеты в среднем на 30%", - отметил он.

По его словам, нефтегазовые компании заинтересованы в настоящее время в цифровых решениях для оптимизации операционных затрат и с моментальной отдачей.

"Карантинные ограничения вынуждают персонал недропользователей вести все рабочие процессы вне корпоративных центров, в распределенной и удаленной форме. В этих условиях без современных цифровых решений просто не обойтись", - добавил Богачев.

Говоря о планируемом в России сокращении добычи нефти, он подчеркнул, что "нужно сделать это максимально безболезненно и с выгодой, чтобы компании могли остаться на уровне рентабельности". "Задача по снижению добычи является многофакторной и требует большого объема качественных данных и математических моделей, имитационных в том числе, которые будут моделировать и просчитывать MPV (основные параметры стоимости - ИФ) по различным сценариям вывода из работы скважин", - уточнил собеседник.

"Цифра", созданная "Реновой" в 2017 году, специализируется на решениях для цифровизации промышленности. В 2018 году после введения американских санкций в отношении Вексельберга и "Реновы" структура собственности компании изменилась: теперь она на 25,01% принадлежит ООО "Ренова-Холдинг рус", а еще 74,99% "Цифры" владеет ООО "Группа ЭПМ" (в ней у "Реновы" нет контроля - группа через "Ренова Актив" владеет 46,98% ЭПМ).

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, КОМПАНИИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]