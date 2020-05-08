Компания Carnival Cruise Line возобновит часть круизных маршрутов 1 августа

Американская круизная компания Carnival Cruise Line планирует возобновить маршруты из портов штатов Техас и Флорида 1 августа, сообщает телеканал CNBC.

"Компания заявила, что возобновит круизы из портов Галвестон (Техас) и Орландо (Флорида) 1 августа, остальные маршруты в Северной Америке прерваны до 31 августа. Эти два порта выбраны потому, что большинство пассажиров прибывает туда на автомобилях, а не на самолетах, что позволит повысить безопасность на борту лайнеров. Компания также введет новые протоколы безопасности во время круизов, чтобы избежать распространения вируса", - говорится в сообщении.

Всего для круизов в августе Carnival задействует восемь лайнеров. Первые плавания они совершат по Карибскому бассейну и на Багамские острова. Стоимость четырехдневных круизов из Майами в Ки-Уэст (Флорида) и мексиканский Косумель начитается от $139. Из Техаса на Багамские острова можно будет отправиться за $149.

"Все круизные операторы приостановили выполнение круизов в марте 2020 года после нескольких крупных вспышек коронавируса на лайнерах по всему миру. Carnival Cruise Line, как и другие компании, сначала объявила об остановке операций до 30 июня, затем продлила ее до 31 августа", - сообщает CNBC.