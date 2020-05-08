Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.023 GBR   2.1056 TRY   0.2393

Цена на нефть

07.05   $/bbl WTI 23.55 -0.44 Brent 29.46 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 08.05.2020 21:16

Компания Carnival Cruise Line возобновит часть круизных маршрутов 1 августа

Американская круизная компания Carnival Cruise Line планирует возобновить маршруты из портов штатов Техас и Флорида 1 августа, сообщает телеканал CNBC.

"Компания заявила, что возобновит круизы из портов Галвестон (Техас) и Орландо (Флорида) 1 августа, остальные маршруты в Северной Америке прерваны до 31 августа. Эти два порта выбраны потому, что большинство пассажиров прибывает туда на автомобилях, а не на самолетах, что позволит повысить безопасность на борту лайнеров. Компания также введет новые протоколы безопасности во время круизов, чтобы избежать распространения вируса", - говорится в сообщении.

Всего для круизов в августе Carnival задействует восемь лайнеров. Первые плавания они совершат по Карибскому бассейну и на Багамские острова. Стоимость четырехдневных круизов из Майами в Ки-Уэст (Флорида) и мексиканский Косумель начитается от $139. Из Техаса на Багамские острова можно будет отправиться за $149.

"Все круизные операторы приостановили выполнение круизов в марте 2020 года после нескольких крупных вспышек коронавируса на лайнерах по всему миру. Carnival Cruise Line, как и другие компании, сначала объявила об остановке операций до 30 июня, затем продлила ее до 31 августа", - сообщает CNBC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КОРОНАВИРУС, КРУИЗЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил коронавирус, вероятная причина - «некомпетентность» Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года Администрация Трампа в рамках проекта "Операция сверхзвуковая скорость" испытывает 14 вакцин против COVID-19 Власти США одобрили Ремдесивир для лечения COVID-19

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]