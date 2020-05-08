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Инфраструктура и тендеры 08.05.2020 17:15

ФСРВП направит около 5 млн манатов на строительство детсада и клуба для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 4 млн 856,645 тыс. манатов на строительство ряда объектов в жилом квартале в поселке Рамана города Баку, предназначенного для 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Bakinshaat Group» подписан контракт на строительство детского сада на 280 мест. Сумма контракта - 3 млн 801,4 тыс. манатов.

С ОАО «Azertikinti-M» заключен договор на строительство клубно-общественного центра и административного здания. Сумма контракта - 1 млн 55,244 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФСРВП, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]