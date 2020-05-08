ФСРВП направит около 5 млн манатов на строительство детсада и клуба для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 4 млн 856,645 тыс. манатов на строительство ряда объектов в жилом квартале в поселке Рамана города Баку, предназначенного для 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Bakinshaat Group» подписан контракт на строительство детского сада на 280 мест. Сумма контракта - 3 млн 801,4 тыс. манатов.
С ОАО «Azertikinti-M» заключен договор на строительство клубно-общественного центра и административного здания. Сумма контракта - 1 млн 55,244 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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