ФСРВП направит около 5 млн манатов на строительство детсада и клуба для семей вынужденных переселенцев в поселке Рамана

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 4 млн 856,645 тыс. манатов на строительство ряда объектов в жилом квартале в поселке Рамана города Баку, предназначенного для 1,512 тыс. семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Bakinshaat Group» подписан контракт на строительство детского сада на 280 мест. Сумма контракта - 3 млн 801,4 тыс. манатов.

С ОАО «Azertikinti-M» заключен договор на строительство клубно-общественного центра и административного здания. Сумма контракта - 1 млн 55,244 тыс. манатов.

Х.Насирзаде