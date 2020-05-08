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СНГ 08.05.2020 21:41

Путин и Джонсон обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом - Кремль

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подчеркнули, что эта победа стала "величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции", говорится в сообщении.

"Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы", - сообщили в пресс-службе.

"Борис Джонсон, в свою очередь, выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом. Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]