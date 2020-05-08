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Регион 08.05.2020 22:23

Оппозиционная "Европейская Грузия" удивлена решением МИД отозвать посла в Киеве

В грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия" назвали непонятным и наносящим вред национальным интересам страны решение МИД об отзыве посла в Киеве для проведения консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Решение об отзыве посла для проведения консультаций абсолютно непонятно и порождает дополнительные вопросы", - сказал журналистам в пятницу один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.

По его словам, действия и заявления властей Грузии противоречат национальным интересам.

"Единственным правильным решением со стороны властей Грузии было бы никак не реагировать на этот факт и ни на секунду не ставить под сомнение стратегические отношения с Украиной", - считает Капанадзе.

В минувшую среду вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил журналистам, что назначение Саакашвили на любую должность в Украине "бросит тень на двусторонние отношения".

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]