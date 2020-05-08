В грузинской оппозиционной партии "Европейская Грузия" назвали непонятным и наносящим вред национальным интересам страны решение МИД об отзыве посла в Киеве для проведения консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
"Решение об отзыве посла для проведения консультаций абсолютно непонятно и порождает дополнительные вопросы", - сказал журналистам в пятницу один из лидеров "Европейской Грузии" Серги Капанадзе.
По его словам, действия и заявления властей Грузии противоречат национальным интересам.
"Единственным правильным решением со стороны властей Грузии было бы никак не реагировать на этот факт и ни на секунду не ставить под сомнение стратегические отношения с Украиной", - считает Капанадзе.
В минувшую среду вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский заявил журналистам, что назначение Саакашвили на любую должность в Украине "бросит тень на двусторонние отношения".
Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.
8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.
"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.
При этом министр отметил, что, несмотря на это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".
Армения игнорирует резолюции Совбеза ООН по Карабаху – МИД Азербайджана
Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нагорно-карабахское урегулирование и координацию усилий в борьбе с Covid-19
Парламент Азербайджана принял закон, запрещающий производство и изготовление химоружия
Hess не снизит сланцевую нефтедобычу в США, зафрахтовала VLCC танкеры для хранения 6 млн барр.
Компания Carnival Cruise Line возобновит часть круизных маршрутов 1 августа
Новые инициативы по цифровизации в нефтянке запускаются выборочно из-за секвестирования бюджетов на 30%
Баку не готов принять 2 этапа Формулы-1 в 2020г
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 2 279
Коронавирус не любит жару и теряет активность при +30 - Роспотребнадзор
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог