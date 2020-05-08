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СНГ 08.05.2020 17:26

Президент Киргизии в разговоре с Путиным выразил признательность за помощь в противодействии коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялся поздравлениями в связи с 75-летием Победы с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнута особая значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "при обсуждении вопросов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за оказываемую Россией всестороннюю помощь".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора были затронуты также другие актуальные темы российско-киргизского сотрудничества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]