Президент Киргизии в разговоре с Путиным выразил признательность за помощь в противодействии коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялся поздравлениями в связи с 75-летием Победы с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым, обсудил вопросы борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнута особая значимость этого юбилея для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "при обсуждении вопросов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, Сооронбай Жээнбеков выразил признательность за оказываемую Россией всестороннюю помощь".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора были затронуты также другие актуальные темы российско-киргизского сотрудничества.