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Транспорт и связь 08.05.2020 17:38

Станция В-03 фиолетовой ветки будет готова к концу 2020г – Бакметрополитен

ЗАО «Бакинский метрополитен» планирует до конца 2020 года ввести в эксплуатацию станцию «В-03» фиолетовой ветки метро, заявил заместитель председателя ЗАО «Бакинский метрополитен» Гидаят Мамедов.

«Несмотря на пандемию коронавируса, Бакинский метрополитен продолжает работы по строительству новых станций. Если не возникнет иных проблем, мы надеемся до конца 2020 года ввести в эксплуатацию станцию метро В-03», - сказал Гусейнов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что проблемы могут возникнуть ввиду того, что часть оборудования для станции не производится в Азербайджане, а импортируется.

«Именно по выполнению этих контрактов у нас могут возникнуть проблемы, и может возникнуть задержка с вводом станции в эксплуатацию. В целом же, основной объем работ уже выполнен», - сказал Гусейнов.

Станция с условным названием «B-03» строится на улице Джейхуна Салимова возле военного госпиталя.

Протяженность станции «B-03» составит 166,98 метров, что позволит принимать составы из 7 вагонов. С вводом ее в эксплуатацию станет возможным также переход поездов с одной линии на другую. С этой целью параллельно со станцией идет строительство перехода длиной 193,1 метр.

Станция «B-03» будет трехуровневой, вход/выход пассажиров на станцию и переход с уровня на уровень будут обеспечивать 17 эскалаторов и лифты, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Бакметрополитен ранее ввел в эксплуатацию первую станцию "фиолетовой" линии - «Автовокзал». В настоящее время ведется строительство второй станции линии – "Мемар Аджеми-2".

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, СТАНЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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