В ряде стран продолжают подготовку к выходу из режима коронавирусной изоляции

Ряд стран отмечает относительную стабилизацию ситуации с коронавирусом COVID-19 и готовится к снятию введенных из-за пандемии ограничений, однако в некоторых частях мира инфекция продолжает стремительно распространяться.

Правительство Дании объявило в пятницу, что с понедельника, 11 мая в стране возобновят работу торговые центры, еще через неделю после этого откроются рестораны, храмы и школы для детей от 11 до 15 лет. Кроме того, на работу смогут вернуться большинство сотрудников офисов - при условии соблюдения на местах мер социального дистанцирования и правил гигиены.

С 8 июня в Дании начнут работать музеи, театры, кинотеатры, парки развлечений и зоопарки. Помимо того, в июне разрешат мероприятия с участием от 30 до 50 человек. В заявлении датского правительства отмечается, что бары, ночные клубы и концертные залы останутся закрытыми до августа.

С начала пандемии в Дании выявлено более 10 тыс. случаев заражения COVID-19, зафиксировано 518 случаев смерти людей с коронавирусом.

Тем временем, в итальянской автономной провинции Больцано-Боцен - Южный Тироль, которая обладает высокой степенью самостоятельности в принятии решений, власти проголосовали за ускоренное возобновление экономической деятельности. Так, в субботу в провинции откроются магазины, а в понедельник - салоны красоты, бары, рестораны и музеи.

В то же время глава отдела инфекционных болезней в миланской больнице Сакко Массимо Галли заявил, что Милану, центру области Ломбардия, грозит рост случаев заражения коронавирусом в связи с предпринятым 4 мая ослаблением мер социальной изоляции.

"У нас очень высокий показатель инфицированных, которые вновь передвигаются", - приводят его слова западные СМИ. Медик уподобил ситуацию "бомбе" и высказал мнение, что снятие части ограничений "может создать проблемы".

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Она стоит на втором месте по смертности людей от последствий заражения коронавирусом после США. В Италии выявлено 215 858 заражений COVID-19, зафиксировано 29 958 случаев смерти.

Между тем, в Израиле впервые еженедельный прирост случаев заражения коронавирусом составляет меньше 500.

За последние дни в Израиле ежесуточно диагностировали менее 50 заражений. Как сообщают СМИ, на данный момент количество вылечившихся значительно превышает новые выявленные случаи заражения. В больницах стали закрывать отделения для лечения коронавирусных больных, при этом они находятся в состоянии готовности возобновить работу в случае второй волны эпидемии.

Кроме того, в Израиле снимают часть ограничений - на этой неделе в стране начали открываться торговые центры, спортивные залы, салоны красоты и некоторые школы. Ожидается, что с 10 мая возобновят работу дошкольные учреждения с ограничениями на количество обучающихся в одном классе детей.

По состоянию на 8 мая в Израиле выявлено более 16 тыс. случаев заражения коронавирусом, 245 человек скончались. При этом более 11 тыс. заболевших выздоровели.

В Испании ситуация с коронавирусом остается более-менее стабильной. По данным испанского минздрава, за последние сутки в стране скончались 229 человек с коронавирусом, что немного превышает показатель четверга - накануне в стране зафиксировали 213 случаев смерти людей с COVID-19.

Тем не менее, Испания является одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран. В стране с начала вспышки коронавирусной инфекции диагностировано более 260 тыс. заражений, свыше 26 тыс. инфицированных скончались, а более 131 тыс. заболевших выздоровели.

Относительно стабильная ситуация отмечается в Иране. По данным представителя иранского минздрава Киануша Джаханпура, за последние стуки в стране от последствий коронавируса скончались 55 пациентов, что на 13 меньше, чем в четверг. Также выявлено 1556 новых случаев заражения.

Таким образом, всего в стране диагностировано свыше 104 тыс. заражений, более 6,5 тыс. человек с коронавирусом скончались. По данным Минздрава Ирана, почти 80 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели.

В материковом Китае, откуда начал распространяться коронавирус, за сутки выявлен всего один случай заражения. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае скончались 4633 человека. Зарегистрированы 82 886 случаев заражения, из них 1680 - ввезенных из-за границы.

В медучреждениях страны продолжают проходить курс лечения 260 человек, состояние 18 больных оценивается как тяжелое. Излечились и выписаны из больниц более 77,9 тыс. человек.

В США, по данным статистического сайта Worldometer, количество инфицированных COVID-19 продолжает расти. Так, в стране по состоянию на пятницу выявлено 1 млн 292 тыс. 917 случаев заражения, 76 942 инфицированных скончались.

В некоторых странах коронавирус продолжает стремительно распространяться. Так, по данным издания The Guardian, в Мексике зарегистрировано рекордное - с начала эпидемии в этой стране - количество летальных исходов у людей с коронавирусом.

За последние сутки в стране от последствий заражения COVID-19 скончались 257 человек, выявлено 1982 новых инфицированных. Таким образом, с начала вспышки коронавирусной инфекции в стране диагностировали более 29,6 тыс. случаев заражения, количество летальных исходов превышает 2,9 тыс.

Кроме этого, согласно информации The Guardian, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что пандемия коронавируса COVID-19 может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке в последующие 18 месяцев.

"Хотя похоже, что COVID-19 не будет распространяться в Африке столь экспоненциально, как в остальной части мира, вероятно, он будет медленно тлеть в очагах его передачи", - заявила директор ВОЗ по африканскому региону доктор Матшидизо Моети.

Газета отмечает, что, согласно последней информации, в Африке выявлены более 51 тыс. случаев коронавируса, скончались 2012 человек с этим диагнозом.

Всего же число инфицированных COVID-19 в мире приближается к 4 млн: по состоянию на 16:00 мск 8 мая в мире выявлено 3 млн 945 тыс. 934 случаев заражения COVID-19, 271 тыс. 656 человек скончались.

Между тем, 1 млн 357 тыс. 761 заболевших коронавирусной инфекцией выздоровели. На данный момент болеют 2 млн 316 тыс. 517 человек, из них 48 904 - в тяжелом состоянии.