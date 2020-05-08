Баку не готов принять 2 этапа Формулы-1 в 2020г

Баку не готов принять сразу два этапа Формулы-1 в 2020 году, заявил исполнительный директор компании Baku City Circuit (BCC) Ариф Рагимов.

По его словам, BCC находится в постоянном контакте с менеджментом Формулы 1 и пытается продумать сценарии, при которых сможет провести гонку в Баку.

"В первую очередь, во главе угла стоит выход страны из режима карантина и открытие границ. Если же страна останется в карантине на лето, то планировать и, тем более, проводить гонку будет невозможно. Исходя из ситуации на сегодняшний день, делать какие-либо прогнозы не представляется возможным. Сложно сказать насколько велики шансы, но я думаю, если сезон Формулы-1 состоится, то вполне вероятно, что Гран-при Азербайджана окажется в календаре этого года", - заявил Рагимов в интервью F1News.

Комментируя возможность проведения в Баку сразу двух этапов чемпионата, Рагимов отметил, что такое могут себе позволить только стационарные трассы, то есть автодромы с готовой гоночной инфраструктурой, где процесс подготовки к гонке проходит гораздо легче, чем у городских трасс.

"Как вы знаете, трасса Baku City Circuit проходит по центральным улицам Баку, и каждый год мы должны строить необходимую инфраструктуру, что создает определенные неудобства жителям столицы. Хотя Формула-1 привносит много положительного в развитие Баку, мы не думаем, что сможем принять больше одной гонки, так как это может негативно сказаться на качестве жизни бакинцев", - сообщил Рагимов.

Рагимов добавил, что на данном этапе финансовые вопросы с Формулой-1 не обсуждались, так как нет полной ясности, будет ли проведен гоночный этап в Азербайджане или нет. По его словам, необходимо быть уверенным, что будут максимально сняты карантинные меры, и Азербайджан, открыв границы, сможет принимать персонал и участников Формулы-1, а также зарубежных болельщиков в обычном режиме. Только после этого можно поднять вопрос о финансовых послаблениях по контракту. Рагимов отметил, что единственное, что можно с уверенностью сказать, так это то, что в случае, если Гран-при Азербайджана не будет проведён в 2020 году, то азербайджанская сторона не понесёт никаких потерь. Оплаченный в этом году взнос на проведение гоночного этапа перенесётся на следующий год.

"Несомненно, мы хотим заполнить наши трибуны и ожидаем что, если карантинный режим будет смягчен в стране, то в Европе он тоже будет ослаблен. Основная часть болельщиков, на которую мы делаем ставку, пользуется европейскими авиарейсами. Если Азербайджан сможет принимать международные рейсы, то многомиллионная армия болельщиков Формулы-1 с большой радостью приедет на Гран-при Азербайджана. Вполне возможно, у нас даже может быть рекордное число болельщиков в случае, если мы проведем гонку. К сожалению, даже при позитивном сценарии, то есть в случае принятия гонки ранней осенью, развлекательная программа будет немного сокращена по сравнению с предыдущими годами", - добавил Рагимов.

Гран-при Азербайджана должен был состояться 5-7 июня. Однако, из-за пандемии коронавируса проведение гран-при было отложено.

А.Мамедов