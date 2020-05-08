Бакметрополитен из-за коронавируса недосчитался около 30 млн пассажиров

ЗАО «Бакинский метрополитен» в марте-мае 2020 года недосчитался 29 млн пассажиров из-за коронавируса, заявил председатель ЗАО Заур Гусейнов.
Как сообщалось ранее, во второй половине марта метрополитен действовал с ограничениями, с 31 марта по 8 мая вообще не функционировал, восстановит работу в полном объеме с 9 мая.
«После того как была приостановлена работа метро, мы недосчитались 29 млн пассажиров», сказал Гусейнов в пятницу в ходе брифинга.
При этом он подчеркнул, что в течение января-февраля 2020 года суммарно было перевезено 38 млн пассажиров, в марте объем перевозки составил 12 млн человек.
Он также сообщил, что в настоящее время «Бакметрополитен» располагает 280 вагонами, из которых 55 являются вагонами последнего четвертого поколения и снабжены кондиционерами. «Постепенно старые вагоны заменяются на новые и в конечном итоге все вагоны будут снабжены кондиционерами», сказал Гусейнов.
Касаясь вопроса стоимости перевозки одного пассажира, Гусейнов отметил, что этот показатель все время меняется. «Она может составлять и 0,48 манат, 0,52 манат и даже 0,56 манат в зависимости от закупки нового оборудования и вагонов, амортизации и т.д. В настоящее время себестоимость проезда одного человека составляет около 0,52 манат», сказал он.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.
Б.Рустамбеков
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