ГТК Азербайджана сократил в январе-апреле перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 3,2%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-апреле 2020 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 1 млрд 347 млн 885,6 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года объем отчислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 1 млрд 391 млн 858,90 тыс. манатов. Таким образом, в январе-апреле 2020 года ГТК сократил перечисления в госбюджет на 3,2%.

За отчетный период сборы по НДС составили 963 млн 924,6 тыс. манатов, акцизам – 43 млн 841,3 манатов, дорожному налогу - 12 млн 637,1 тыс. манатов.

Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 327 млн 482,6 тыс. манатов.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2020 году для ГТК определен в 4 млрд манатов.

Н.Аббасова