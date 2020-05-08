Индия заполнила все возможные мощности по хранению нефти, спрос на нефть и газ подрастает - министр нефти

Падение спроса на нефть в Индии составляло 90-92%, но с прошлой недели экономическая деятельность в стране потихоньку восстанавливается и спрос начинает расти, сообщил министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан в интервью вице-президенту IHS Markit Дэниэлю Ергину.
По его словам, Индия обладает стратегическими мощностями по хранению 5,3 млн тонн нефти, и к середине мая они будут заполнены. Кроме этого, сказал индийский министр, индийские компании по своим контрактам имеют 7 млн тонн "плавающей" нефти, которая уже куплена.
Помимо этого, около 25 млн т нефти и нефтепродуктов хранится на мощностях внутри страны. То есть всего у Индии есть мощности по хранению составляют около 38 млн т нефти или нефтепродуктов, что составляет около 18% ежегодных потребностей в энергии. "Это максимум, который мы можем хранить и который мы храним", - сказал министр.
Прадхан заметил, что поддерживает усилия производителей нефти. "Заседание министров энергетики G-20 было успешной инициативой. Все основные заинтересованные стороны - и производители, и потребители - собрались вместе. Нам нужны сбалансированные цены. Индия является потребителем, но Индия считает, что цена должна быть сбалансированной и ответственной. Очень низкие цены - это не решение. Сбалансированные цены - вот ответ. Цены должны быть выгодными для стран-производителей", - сказал индийский министр.
Он отметил также, что Индия не отменила ни одного долгосрочного контракта ни на нефть, ни на газ, отказавшись лишь от некоторых спотовых объемов.
Прадхан сказал также, что Индия движется к новой газовой и тарифной политике. "Мы очень скоро планируем газовую биржу, и будет либерализовывать механизмы по распределению газа. Мы нацелены после ослабления карантина на активную работу по расширению сети распределения газа", - сказал он.
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