Путин в поздравлении Джонсону выразил надежду на развитие конструктивного двустороннего диалога, в том числе по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении, направленном премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по случаю 75-й годовщины Победы, выразил надежду на развитие двустороннего диалога и взаимодействие в борьбе с новыми угрозами, такими, как коронавирус.

"Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействию в борьбе с угрозами и вызовами современности, в том числе такими, как пандемия коронавируса", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, размещенной на сайте посольства РФ в Великобритании.

Путин подчеркнул, что Победа, достигнутая благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции, - "бесценный опыт сотрудничества, который весьма востребован и сегодня".

Президент РФ назвал победу над нацизмом "важнейшим событием XX века, имеющим непреходящие значение для судеб всего человечества".

Путин попросил Джонсона передать всем ветеранам войны, проживающим в Великобритании, слова сердечной благодарности, пожелания доброго здоровья, счастья и долголетия.