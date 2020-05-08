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Внешняя политика 08.05.2020 21:12

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нагорно-карабахское урегулирование и координацию усилий в борьбе с Covid-19

Министры иностранных дел Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и задачи по противодействию распространению коронавируса, сообщает в пятницу МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и её последствиям", - говорится в сообщении.

Главы МИД также рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.

Кроме того Лавров и Мамелъяров обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]