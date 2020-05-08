Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили нагорно-карабахское урегулирование и координацию усилий в борьбе с Covid-19

Министры иностранных дел Азербайджана и России Эльмар Мамедъяров и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и задачи по противодействию распространению коронавируса, сообщает в пятницу МИД РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и её последствиям", - говорится в сообщении.
Главы МИД также рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании.
Кроме того Лавров и Мамелъяров обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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