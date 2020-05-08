Армения игнорирует резолюции Совбеза ООН по Карабаху – МИД Азербайджана

Безразличие к обязательным резолюциям Совбеза является явным нарушением устава ООН, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Хотя победа над нацизмом в Европе отмечается 8 мая, эта дата также является днем оккупации древнего азербайджанского города Шуша в Нагорно-Карабахском регионе. Нагорный Карабах и соседние районы, которые составляют около 20% территории Азербайджана, находятся под армянской оккупацией в течение почти 30 лет. В связи с оккупацией азербайджанских территорий были приняты четыре резолюции Совбеза ООН, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий. К сожалению, эти резолюции еще не выполнены. Безразличие к обязательным резолюциям Совбеза является явным нарушением устава ООН. Сегодня, обсуждая уроки Второй мировой войны и ответственность Совбеза за предотвращение новых злодеяний, мы подтверждаем важность выполнения резолюций, принятых ООН ", - заявил Мамедъяров в рамках своего выступления на совещании высокого уровня на тему «75 лет после окончания Второй мировой войны в Европе - уроки, извлеченные для предотвращения будущих злодеяний и ответственность Совета Безопасности».

Рассказывая об участии Азербайджана во Второй мировой войне, глава МИД Азербайджана отметил, что Азербайджан направил на фронт более 640 тыс. смелых мужчин и женщин, около половины из которых не вернулись домой.

По его словам, в течение короткого периода времени Азербайджан начал производить боеприпасы и оружие и создал условия для эксплуатации промышленных объектов, перемещенных из зон военных действий. Предоставляя 75% нефти и 90% авиационного топлива, произведенного в Советском Союзе во время войны, Азербайджан внес неоценимый вклад в победу в войне.

Мамедъяров также выразил обеспокоенность героизацией нацистского движения и его соратников в регионе в любой форме, включая установку памятников и мемориалов.

"Наша страна всегда поддерживала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизмом нацизма, неонацизма и расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и других форм нетерпимости», и мы считаем, что важно устранить такие тревожные тенденции. может сыграть роль. К сожалению, несмотря на горькие уроки истории, принципы, закрепленные в Уставе ООН, в частности запрещение применения угроз или силы против территориальной целостности или политической независимости государств, продолжают нарушаться, тем самым подрывая мир и безопасность во многих частях мира", - сказал глава МИД Азербайджана.

А. Мамедов