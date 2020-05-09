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Регион 09.05.2020 12:06

В Армении за сутки выявлено 146 новых случаев коронавируса

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 146 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3175, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, число умерших с коронавирусной инфекцией в стране достигло 56 человек, за сутки скончались три пациента.

Выздоровели после коронавируса 1267 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]