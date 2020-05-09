В Армении за сутки выявлено 146 новых случаев коронавируса

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 146 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 3175, сообщает в субботу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, число умерших с коронавирусной инфекцией в стране достигло 56 человек, за сутки скончались три пациента.

Выздоровели после коронавируса 1267 человек.