Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова

Сегодня в Азербайджане отмечается 75-я годовщина Победы над фашизмом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков