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Внутренняя политика 09.05.2020 11:53

Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова

Сегодня в Азербайджане отмечается 75-я годовщина Победы над фашизмом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]