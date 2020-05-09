Президент Азербайджана посетил могилу дважды Героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова

Сегодня в Азербайджане отмечается 75-я годовщина Победы над фашизмом.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майору Ази Асланову, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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