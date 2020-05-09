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СНГ 09.05.2020 12:28

Количество подтвержденных случаев коронавируса в России достигло почти 200 тысяч, прирост за сутки более 10,8 тыс. - оперштаб

За сутки в России выявлено более 10,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4399 (40,7%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 5667", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве, таким образом, количество случаев достигло 104 189.

За последние сутки умерли 104 человека, из них 54 - в Москве. Умерли за весь период - 1 827 человек.

За последние сутки выписано 5 308 человек, из них в Москве - 2520. Выписано за весь период 31 916 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]