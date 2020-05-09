Количество подтвержденных случаев коронавируса в России достигло почти 200 тысяч, прирост за сутки более 10,8 тыс. - оперштаб

За сутки в России выявлено более 10,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 817 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4399 (40,7%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 5667", - говорится в сообщении оперштаба в субботу.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 198 676 случаев (+5,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве, таким образом, количество случаев достигло 104 189.
За последние сутки умерли 104 человека, из них 54 - в Москве. Умерли за весь период - 1 827 человек.
За последние сутки выписано 5 308 человек, из них в Москве - 2520. Выписано за весь период 31 916 человек.
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