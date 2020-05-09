Агаджанов: оккупацией Шуши Армения завершила этническую чистку азербайджанцев в Нагорном Карабахе

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководитель Движения Карабахских Армян, Артур Агаджанов сделал заявление, приуроченное ко дню оккупации азербайджанского города Шуша.

Шуша, в которой проживало около 24 тысяч человек, была оккупирована армянскими вооруженными силами в ночь с 7 на 8 мая 1992 года.

В своем заявлении А.Агаджанов отметил, что оккупация древнего культурно-исторического центр Азербайджана, города Шуша стала трагической вехой в истории нагорно-карабахского конфликта. При захвате города и после были разрушены уникальные архитектурные памятники. В частности, уничтожены 279 религиозных, исторических и культурных памятников древней крепости Шуша и всего района. При обороне города было убито 480 мирных жителей, 600 – ранены, более 22 тысяч стали вынужденными переселенцами.

Агаджанов отметил, что наиболее трагической стала судьба азербайджанского населения города. Оккупацией Шуши была завершена этническая чистка в самом Нагорном Карабахе, где к тому времени не осталось ни одного азербайджанца.

«И сегодня является кощунством и оскорблением, когда власти Армении и сепаратисты Нагорного Карабаха отмечают оккупацию Шуши вместе с великим праздником Победы 9 мая. Эта прямой подлог и подмена исторических фактов, это есть вызов погибшим в Карабахской войне и потерявшим родные земли азербайджанским переселенцам – всем карабахцам. Также это оскорбление памяти и чести сложивших головы на фронтах ВОВ представителей азербайджанского и армянского народов, победивших фашистскую гидру. Мы призываем власти Армении и сепаратистского руководства «НКР» посмотреть правде в глаза и понять, что конфликт с азербайджанским народом обернулся трагедией и для самого армянского народа, который остается заложником Карабахского конфликта. Без мирного справедливого разрешения Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и права народов на самоопределение, нет будущего у карабахских армян», - резюмировал Агаджанов.