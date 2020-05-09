Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF

Претензии от кредиторов Atabank и Amrahbank, находящихся в процессе ликвидации, будут приниматься до 1 июля, отмечается в сообщении Фонда страхования вкладов (ADIF), являющегося ликвидатором банков.
В сообщении отмечается, что кредиторы Atabank для регистрации своих претензий могут обращаться в головной офис банка по адресу: г.Баку, ул. Шамси Бадалбейли 102. Телефон: (+99412) 497-87-00; телефон горячей линии – 136.
Претензии кредиторов Amrahbank будут приниматься по адресу: г.Баку, проспект Ходжалы 36А. Телефон: (+99412) 480-28-39.
Центральный банк Азербайджана 28 апреля аннулировал лицензии Atabank и Amrahbank в связи с наличием многочисленного числа нарушений, в том числе с капиталом, ликвидность. Бакинский апелляционный суд 30 апреля 2020 года объявил Atabank и Amrahbank банкротами и запустил процедуру их банкротства.
ОАО AtaBank был создан в 1994 году и входил в число 15 ведущих банков Азербайджана.
ОАО "Amrahbank" было создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.
А.Азизов
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