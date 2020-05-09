Алиев и Путин обсудили вопросы развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и дружественный народ России с 75-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне, сообщает пресс-служба главы государства.

В телефонном разговоре, состоявшемся сегодня по инициативе азербайджанского лидера, президенты двух стран обменялись поздравлениями. Стороны обсудили шаги, предпринимаемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в этой сфере.

«В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией», отмечается в сообщении пресс-службы.

Б.Рустамбеков