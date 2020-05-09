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Внешняя политика 09.05.2020 13:19

Алиев и Путин обсудили вопросы развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и дружественный народ России с 75-й годовщиной Победы в Великой отечественной войне, сообщает пресс-служба главы государства.

В телефонном разговоре, состоявшемся сегодня по инициативе азербайджанского лидера, президенты двух стран обменялись поздравлениями. Стороны обсудили шаги, предпринимаемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в этой сфере.

«В ходе беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Россией», отмечается в сообщении пресс-службы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]