В Грузии правящая коалиция не готова к диалогу с Россией

В парламентском большинстве Грузии не видят на сегодня предпосылок для возобновления политического диалога с Россией.

"Диалог ради диалога может нам навредить, и не думаю, что это будет правильный шаг. Предпосылок для политического диалога с Россией нет", - сказал журналистам в субботу вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, комментируя высказанную на этой неделе в ходе видеомоста председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым готовность российских сенаторов к восстановлению межпарламентского диалога с Грузией.

По мнению Вольского, из-за отношения России к вопросу Абхазии и Южной Осетии политический диалог "закончится в первый же день, как только мы соберемся".

В минувший четверг специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, комментируя позицию Косачева, что в Тбилиси не видят сегодня с российской стороны готовность обсуждать сложные вопросы.

"По моему мнению, для такого диалога в первую очередь должна существовать готовность российской стороны к обсуждению сложных вопросов, я имею в виду ситуацию в Абхазии, Цхинвальском регионе, проблематику завершения выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и другие вопросы. К сожалению, сегодня со стороны России мы не видим никакой готовности обсуждать эти сложные вопросы", - сказал Абашидзе журналистам.