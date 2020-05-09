В Грузии правящая коалиция не готова к диалогу с Россией

В парламентском большинстве Грузии не видят на сегодня предпосылок для возобновления политического диалога с Россией.
"Диалог ради диалога может нам навредить, и не думаю, что это будет правильный шаг. Предпосылок для политического диалога с Россией нет", - сказал журналистам в субботу вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, комментируя высказанную на этой неделе в ходе видеомоста председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым готовность российских сенаторов к восстановлению межпарламентского диалога с Грузией.
По мнению Вольского, из-за отношения России к вопросу Абхазии и Южной Осетии политический диалог "закончится в первый же день, как только мы соберемся".
В минувший четверг специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, комментируя позицию Косачева, что в Тбилиси не видят сегодня с российской стороны готовность обсуждать сложные вопросы.
"По моему мнению, для такого диалога в первую очередь должна существовать готовность российской стороны к обсуждению сложных вопросов, я имею в виду ситуацию в Абхазии, Цхинвальском регионе, проблематику завершения выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и другие вопросы. К сожалению, сегодня со стороны России мы не видим никакой готовности обсуждать эти сложные вопросы", - сказал Абашидзе журналистам.
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