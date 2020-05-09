В Афганистане опасаются катастрофического распространения коронавируса

В министерстве здравоохранения Афганистана предупредили в субботу о риске катастрофы из-за коронавируса COVID-19.

По словам замминистра здравоохранения страны Вахида Маджроха, "произойдёт большая человеческая катастрофа", если население продолжит игнорировать призывы к самоизоляции.

The Guardian отмечает, что обстановка в Афганистане осложняется тем, что в последние дни мятежники из движения "Талибан" интенсифицировали операции против правительственных сил.

По официальным данным, в Афганистане выявили более 4 тыс. случаев заражения (253 из их - за последние сутки). Однако эти цифры вряд ли отражают реальную картину, так как тестов на вирус проводится мало. Так, за последние сутки на коронавирус проверили 529 пациентов.