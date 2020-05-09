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Дальнее зарубежье 09.05.2020 14:13

В Афганистане опасаются катастрофического распространения коронавируса

В министерстве здравоохранения Афганистана предупредили в субботу о риске катастрофы из-за коронавируса COVID-19.

По словам замминистра здравоохранения страны Вахида Маджроха, "произойдёт большая человеческая катастрофа", если население продолжит игнорировать призывы к самоизоляции.

The Guardian отмечает, что обстановка в Афганистане осложняется тем, что в последние дни мятежники из движения "Талибан" интенсифицировали операции против правительственных сил.

По официальным данным, в Афганистане выявили более 4 тыс. случаев заражения (253 из их - за последние сутки). Однако эти цифры вряд ли отражают реальную картину, так как тестов на вирус проводится мало. Так, за последние сутки на коронавирус проверили 529 пациентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, КОРОНАВИРУС, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]