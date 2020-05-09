Международное давление на Армению позволит сдвинуть урегулирование в Карабахе с «мертвой точки» - президент Азербайджана

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оказать серьезное давление на Армению для прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиеы.
«Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20% территории нашей страны. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. И историческая справедливость, и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским. Поэтому мы призываем международную общественность и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьезное давление на страну-агрессора, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мертвой точки», - заявил Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, – текст соглашения можно найти в Интернете, – ничего не говорится об армянском населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять армян из Ирана и Восточной Анатолии в карабахский регион Азербайджана. Таким образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической азербайджанской земле», - отметил Алиев.
По его словам, позднее, в 1918-м году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, одним из первых ее указов был указ о передаче Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлением его столицей Армении. «Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. О сохранении, а не передаче, как пишут некоторые армянские историки. Это – тоже исторический факт. Еще один исторический факт заключается в том, что в 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», - подчеркнул он.
Алиев добавил, что в настоящее время оккупирован не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему 7 районов, где армяне никогда не жили.
«В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по этому вопросу в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим военной хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом», - отметил он.
В частности, с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Европейский парламент. «Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, – я говорил об этом, еще раз хочу сказать, – что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!», - сказал президент Азербайджана.
По его словам, в последние годы Азербайджан добился больших успехов в строительстве армии. «Вооруженные Силы страны сегодня характеризуют крепкая дисциплина, патриотизм, высокий морально-боевой дух и боеспособность. Они оснащены самым современным оружием и военной техникой. Все это, безусловно, привело в последние годы к укреплению военной мощи страны. Активно развивается военно-техническое сотрудничество с Россией. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет $5 млрд», - отметил он.
Алиев подчеркнул, что по данным отчета Global Firepower 2019, в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м месте.
А.Азизов
Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев
Кредиторы Atabank и Amrahbank могут оформить свои претензии до 1 июля - ADIF
Министры ОПЕК в ближайшее время обсудят ситуацию на рынке - Мадуро
Число жертв коронавируса в мире превысило 274 тыс. человек, число инфицированных приближается к 4 млн - университет Хопкинса
Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня
SOCAR построит хаб для украинских граждан на КПВВ Чонгар в Украине
Коммунальное хозяйство Гянджи направит около 4 млн манатов на ремонт автодорог города
В Словакии впервые с 10 марта не выявили ни одного случая заражения коронавирусом
Число заразившихся Сovid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс
В Афганистане опасаются катастрофического распространения коронавируса
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк Республика провел кампанию по сдаче крови в связи с Международным Днем Талассемии
«Norm Sement» оказал помощь малообеспеченным семьям в Гарадагском районе
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог