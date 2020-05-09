Международное давление на Армению позволит сдвинуть урегулирование в Карабахе с «мертвой точки» - президент Азербайджана

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оказать серьезное давление на Армению для прогресса в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиеы.

«Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20% территории нашей страны. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. И историческая справедливость, и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана. Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским. Поэтому мы призываем международную общественность и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьезное давление на страну-агрессора, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мертвой точки», - заявил Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона», сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, – текст соглашения можно найти в Интернете, – ничего не говорится об армянском населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять армян из Ирана и Восточной Анатолии в карабахский регион Азербайджана. Таким образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической азербайджанской земле», - отметил Алиев.

По его словам, позднее, в 1918-м году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, одним из первых ее указов был указ о передаче Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлением его столицей Армении. «Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. О сохранении, а не передаче, как пишут некоторые армянские историки. Это – тоже исторический факт. Еще один исторический факт заключается в том, что в 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта», - подчеркнул он.

Алиев добавил, что в настоящее время оккупирован не только Нагорный Карабах, но и прилегающие к нему 7 районов, где армяне никогда не жили.

«В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по этому вопросу в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим военной хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом», - отметил он.

В частности, с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Европейский парламент. «Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, – я говорил об этом, еще раз хочу сказать, – что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!», - сказал президент Азербайджана.

По его словам, в последние годы Азербайджан добился больших успехов в строительстве армии. «Вооруженные Силы страны сегодня характеризуют крепкая дисциплина, патриотизм, высокий морально-боевой дух и боеспособность. Они оснащены самым современным оружием и военной техникой. Все это, безусловно, привело в последние годы к укреплению военной мощи страны. Активно развивается военно-техническое сотрудничество с Россией. Как было озвучено во время одной из совместных пресс-конференций Президентов России и Азербайджана, объем закупаемой Азербайджаном из России продукции военного назначения составляет $5 млрд», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что по данным отчета Global Firepower 2019, в рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м месте.

А.Азизов