Баку и Москва смогли в I квартале увеличить взаимный товарооборот на 2% в условиях пандемии COVID-19 – президент Азербайджана

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I-ом квартале 2020 года вырос на 2%, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, в I-ом квартале 2020 года товарооборот между нашими странами вырос на 2%, увеличился и объем экспортно-импортных операций. И что еще очень важно, продолжает функционировать транспортный коридор Север-Юг, в том числе осуществляются грузовые и транзитные перевозки в рамках этого коридора», сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».
Глава государства также отметил, что заработал коридор Север-Запад из России через Азербайджан в европейском направлении.
«Открытие в конце прошлого года моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России стало событием, имеющим важное значение не только для двух стран, но и для региона в целом. Потому что он создает новые возможности для интенсификации международных грузоперевозок, расширения бизнес-связей, а также для развития транспортных коридоров Север-Юг и Север-Запад. В прошлом году объем грузоперевозок по коридору Север-Юг вырос на 60%», - отметил Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан завершил на своей территории всю работу, связанную с реализацией этого важного транспортного проекта, который открывает хорошие перспективы для сотрудничества в регионе и значительно сократит расстояние и сроки доставки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении.
«Считаю, что востребованность коридора Север-Юг как важной транспортной артерии в регионе будет расти», заявил Алиев.
Касаясь перспектив развития отношений между Азербайджаном и Россией, Алиев отметил, что двусторонние отношения, основанные на стратегическом партнерстве, успешно развиваются по всем направлениям. «Между нашими странами существует очень активный политический диалог. Мои многочисленные личные встречи с президентом Владимиром Путиным дают очень серьезный импульс развитию двустороннего взаимодействия и также позитивно влияют и на ситуацию в нашем регионе», сказал Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан и Россия активно реализуют программу в рамках 7 дорожных карт. «У нас очень тесные торгово-экономические отношения. В Азербайджане действует около 700 компаний с российским капиталом. Осуществляются взаимные инвестиции, исчисляемые миллиардами долларов. Товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос почти на 20% и превысил $3 млрд», сказал Алиев.
Б.Рустамбеков
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