Азербайджан в ОПЕК+ зарекомендовал себя надежным партнером - Алиев

Азербайджан, взяв дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, показал себя надежным и стабильным партнером, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы с самого начала активно участвовали в формате ОПЕК +. Хочу отметить, что идею формата ОПЕК + впервые подал я на панельном обсуждении Давосского всемирного экономического форума несколько лет назад. Азербайджан также недавно активно участвовал в 9-й и 10-й встречах ОПЕК +. Как и другие участники этих встреч, Азербайджан взял обязательство по сокращению добычи нефти, показав себя как надежный и стабильный партнер», сказал Алиев в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По его словам, властям Азербайджана удалось обеспечить свою энергетическую безопасность. «Я неоднократно говорил, что энергетическая безопасность каждой страны является неотъемлемой частью ее национальной безопасности. Поэтому главной задачей было обеспечение энергетической независимости, и мы ее добились», отметил президент.

Глава государства отметил, что за последние годы Азербайджан превратился из импортера в экспортера электроэнергии и природного газа.

По словам Алиева, в Азербайджане также полностью модернизирована электротехническая инфраструктура. «Согласно рейтингу Давосского всемирного экономического форума, по коэффициенту доступности электроэнергии Азербайджан занимает второе место в мире», подчеркнул глава государства .

Касаясь осуществления крупных транснациональных нефтегазовых проектов, президент отметил, что построено 7 нефте- и газопроводов, экспортирующих энергоресурсы по нескольким направлениям.

«Близится к успешному завершению строительство Южного газового коридора, состоящего из 4-х проектов: газоконденсатное месторождение «Шахдениз-2» с запасом более 1 трлн. Кубометров, Южно-Кавказский газопровод, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP). Реализация этих трех проектов уже завершена. Строительство Транс-Адриатического газопровода (TAP) осуществлено на более чем 94%», сказал Алиев.

По его словам, относительно недавно в Азербайджане было открыто новое газоконденсатное месторождение «Абшерон» с запасом как минимум 300 млрд кубометров газа, начало добычи, с которого ожидается в следующем году.

«В марте этого года открыто крупное нефтяное месторождение «Карабах». В стадии разведки и разработки находятся еще несколько перспективных нефтегазовых структур. Таким образом, все это будет обеспечивать стабильный профиль добычи нефти и увеличивающийся объем добычи природного газа», сказал президент.

Президент также затронул вопрос развития возобновляемой энергии. «В январе нынешнего года была достигнута предварительная договоренность, и две крупные иностранные компании, обладающие большим опытом в области возобновляемой энергии, подписали с Азербайджаном первичные соглашения. Согласно этим соглашениям, в нашей стране исключительно за счет иностранных инвесторов будут построены две электростанции мощностью 440 мегаватт – одна ветряная, другая солнечная», заключил Алиев.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. При этом на первом этапе (в мае-июне 2020 года) снижение в рамках ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. учетом этого, в мае-июне 2020 года Азербайджан должен снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с, в июле-декабре 2020 года - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, в период с января 2021 года до апреля 2022 года - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

Б.Рустамбеков