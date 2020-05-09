Президент Азербайджана уволил заместителя министра культуры Байрамова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от занимаемой должности заместителя министра культуры Рафига Байрамова.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Как сообщалось, накануне Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводилась спецоперация в министерстве культуры.

СГБ проводило оперативно-следственные мероприятия в связи с умышленным превышением полномочий должностными лицами министерства культуры и совершением многочисленных незаконных действий, наносящих существенный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.

По данным некоторых СМИ был задержан заместитель министра Рафиг Байрамов и ряд других сотрудников ведомства.

Б.Рустамбеков