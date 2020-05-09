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Внутренняя политика 09.05.2020 15:36

Президент Азербайджана уволил начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от занимаемой должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОССЛУЖБА, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]