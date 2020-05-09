Президент Азербайджана уволил начальника Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу освободил от занимаемой должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Соответствующее распоряжение президента опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков