Число заразившихся Сovid-19 в Белоруссии за сутки выросло на 951 и превысило 22 тыс

В Белоруссии по состоянию на 9 мая умерли 126 человек с COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 (на 8 мая - 121) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего, по данным субботу, зарегистрировано 22 052 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 8 мая 21 101). Прирост за сутки составил 951 человек после роста на 933 человека в пятницу.

В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6050 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5484).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 тыс. 771 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.