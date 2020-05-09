Доля госкомпаний в РФ после коронавируса возрастет, доля частных уменьшится - прогноз

Российско-Германская внешнеторговая палата выступила за дальнейшее ослабление режима самоизоляции и предупредила о тяжёлых последствиях для экономики нынешних ограничений работы предприятий.

"Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) поддерживает "масочный режим" в Москве и Подмосковье, а также возобновление работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая", - говорится в заявлении ВТП, поступившем в "Интерфакс".

Председатель правления палаты Маттиас Шепп отметил, что "экономические и социальные последствия антикоронавирусных ограничений должны быть сведены к минимуму". "Лекарство не должно быть хуже, чем сама болезнь", - подчеркнул он.

"Государство должно допустить больше личной ответственности руководителей. Чем быстрее вернутся к работе большинство компаний, тем меньше будут убытки для экономики, которые уже очень значительны", - сказал глава ВТП.

Согласно опросу ВТП об экономических последствиях COVID-19, только 4,2 тысячи немецких компаний в России терпят убытки, исчисляемые миллионами евро. Так, почти половина компаний (48%) была вынуждена частично и 18% полностью остановить производство в условиях пандемии.

По словам Шеппа, бизнесу в России предоставлена относительно скромная антикризисная поддержка, в то время как нагрузка на экономику возросла, в особенности на малые и средние предприятия (МСП). Текущая ситуация "приведет к увеличению доли государственных и сокращению частных компаний после кризиса", добавил он.