В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 143 человек, трое скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 143 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 143 человек, три человека скончались. В тоже время 44 пациента вылечились и отпущены домой. В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 771 человек, из них состояние 29 оценивается как тяжелое, у 41 – средней тяжести», сообщил Байрамлы в ходе брифинга в субботу.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 2422 человек, 1620 – вылечились, 31 - скончался.

К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 188,95 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Б.Рустамбеков