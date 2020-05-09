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Здравоохранение 09.05.2020 17:22

В Азербайджане COVID-19 выявлен еще у 143 человек, трое скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 143 человек, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 143 человек, три человека скончались. В тоже время 44 пациента вылечились и отпущены домой. В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 771 человек, из них состояние 29 оценивается как тяжелое, у 41 – средней тяжести», сообщил Байрамлы в ходе брифинга в субботу.

По его словам, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 2422 человек, 1620 – вылечились, 31 - скончался.

К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 188,95 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]