Передвижения в праздничные и выходные дни в Азербайджане могут быть запрещены

Передвижения в праздничные и выходные дни в Азербайджане может быть ограничено, заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (ОУМТП) Рамин Байрамлы.

«Мы обратились с этим предложение в оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана», сообщил Байрамлы в ходе брифинга в субботу.

Как сообщалось, в целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 2422 человек, 1620 – вылечились, 31 - скончался.

В настоящее время в больницах специального режима проходят лечение 771 человек, из них состояние 29 оценивается как тяжелое, у 41 – средней тяжести», сообщил Байрамлы в ходе брифинга в субботу.

К настоящему времени в Азербайджане всего было проведено 188,95 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

Б.Рустамбеков