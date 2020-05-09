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СНГ 09.05.2020 18:55

Количество заболевших Covid-19 в Таджикистане превысило 600 человек, шестеро скончались

В Таджикистане за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть человек, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Общее число заболевших в стране составляет 612 человек. С начала пандемии от последствий инфекции скончались 20 человек.

"По состоянию на вечер 9 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находятся 4738 человек. После проведения обследования за последние сутки выписаны 522 человека", - говорится в сообщении.

Первые 15 фактов заражения Covid-19 в стране власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 случаях заражения в Согдийской области и пяти в Душанбе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]