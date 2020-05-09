Количество заболевших Covid-19 в Таджикистане превысило 600 человек, шестеро скончались

В Таджикистане за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть человек, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Общее число заболевших в стране составляет 612 человек. С начала пандемии от последствий инфекции скончались 20 человек.

"По состоянию на вечер 9 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находятся 4738 человек. После проведения обследования за последние сутки выписаны 522 человека", - говорится в сообщении.

Первые 15 фактов заражения Covid-19 в стране власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 случаях заражения в Согдийской области и пяти в Душанбе.