Количество заболевших Covid-19 в Таджикистане превысило 600 человек, шестеро скончались

В Таджикистане за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть человек, сообщает Национальное информационное агентство "Ховар" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
Общее число заболевших в стране составляет 612 человек. С начала пандемии от последствий инфекции скончались 20 человек.
"По состоянию на вечер 9 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением медиков находятся 4738 человек. После проведения обследования за последние сутки выписаны 522 человека", - говорится в сообщении.
Первые 15 фактов заражения Covid-19 в стране власти Таджикистана подтвердили 30 апреля. Минздрав сообщил тогда о 10 случаях заражения в Согдийской области и пяти в Душанбе.
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