Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Один из основателей рок-н-ролла, американский певец, музыкант и композитор Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, скончался на 88-м году жизни, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на сына артиста.
Литл Ричард родился 5 декабря 1932.Американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла. Музыкант стоял у истоков рок-н-ролла, а сам называл себя архитектором жанра. Известность ему принесла песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Затем он записал Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и другие, которые также стали хитами и впоследствии перепеты многими артистами, включая Элвиса Пресли.
В 1986 году в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.
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