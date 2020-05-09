Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8433 RUR   0.023 GBR   2.1056 TRY   0.2393

Цена на нефть

07.05   $/bbl WTI 23.55 -0.44 Brent 29.46 -0.26

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.05.2020 20:00

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Один из основателей рок-н-ролла, американский певец, музыкант и композитор Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, скончался на 88-м году жизни, сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на сына артиста.

Литл Ричард родился 5 декабря 1932.Американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла. Музыкант стоял у истоков рок-н-ролла, а сам называл себя архитектором жанра. Известность ему принесла песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Затем он записал Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Ooh! My Soul и другие, которые также стали хитами и впоследствии перепеты многими артистами, включая Элвиса Пресли.

В 1986 году в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году Литл Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МУЗЫКАНТ, КОНЧИНА


Похожие новости


Мик Джаггер успешно перенес операцию на сердце Музыкант Том Петти скончался в возрасте 66 лет - семья Известный рок-музыкант Крис Корнелл умер в США В США умер музыкант Фрэнк Синатра-младший Умер один из основателей группы Eagles Гленн Фрай В США попал в больницу легендарный блюзмен Би Би Кинг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]