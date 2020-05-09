В Молдавии за сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавируса, 11 человек скончались

В субботу в Молдавии выявлено 139 новых случая заражения коронавирусом, сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"Сегодня было проведено 1254 теста, диагноз коронавирус подтвердился в 139 случаях. Из них - 42 в Кишиневе, 16 - в Приднестровском регионе. Всего подтверждено 4867 случаев заражения", - сказала министр после ежедневного заседания "кризисного центра".
Она сообщила также об 11 скончавшихся за последние сутки. Это наибольшее количество смертей за сутки в Молдавии с самого начала пандемии коронавируса.
"В субботу из больниц выписано 99 излечившихся от COVID-19 пациентов. Таким образом, в общей сложности вылечилось 1925 человек. Всего скончались 161 человек. Таким образом, в настоящее время есть 2752 активных случаев", - сообщила министр.
Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая.
С 27 апреля в Молдавии началось поэтапное снятие ограничений, введенных в период чрезвычайного положения. В частности, согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, разрешено гулять в парках, начали работать некоторые государственные учреждения, были открыты все магазины, за исключением рынков и торговых центров. С 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт.
С 11 мая будет снят еще ряд ограничений, также начнут работать рынки в селах и районных центрах, за исключением рынков в муниципиях Кишинев и Бельцы. С 15 мая предполагается отменить и другие ограничения. Президент и премьер-министр заявили, что не планируют просить парламент о продлении режима чрезвычайного положения.
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