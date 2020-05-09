Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана

Суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста бывшему заместителю министра культуры Азербайджана Рафигу Байрамову и экс-начальнику Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закиру Султанову.
“Сабаильский районный суд в субботу в ходе судебного процесса избрал Байрамову и Султанову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца”, - отмечают издания.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжения об освобождении Байрамова с должности заместителя культуры и Султанова с должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
Как сообщалось, накануне Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводилась спецоперация в министерстве культуры.
СГБ проводило оперативно-следственные мероприятия в связи с умышленным превышением полномочий должностными лицами министерства культуры и совершением многочисленных незаконных действий, наносящих существенный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.
По данным некоторых СМИ был задержан заместитель министра Рафиг Байрамов и ряд других сотрудников ведомства.
Б.Рустамбеков
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