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Внутренняя политика 09.05.2020 19:46

Суд арестовал на 4 месяца бывших чиновников министерства культуры Азербайджана

Суд в Баку избрал меру пресечения в виде ареста бывшему заместителю министра культуры Азербайджана Рафигу Байрамову и экс-начальнику Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закиру Султанову.

“Сабаильский районный суд в субботу в ходе судебного процесса избрал Байрамову и Султанову меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца”, - отмечают издания.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжения об освобождении Байрамова с должности заместителя культуры и Султанова с должности начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Как сообщалось, накануне Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана проводилась спецоперация в министерстве культуры.

СГБ проводило оперативно-следственные мероприятия в связи с умышленным превышением полномочий должностными лицами министерства культуры и совершением многочисленных незаконных действий, наносящих существенный ущерб охраняемым законом интересам общества и государства.

По данным некоторых СМИ был задержан заместитель министра Рафиг Байрамов и ряд других сотрудников ведомства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СУД, МИНКУЛЬТУРЫ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]