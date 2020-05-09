Более 4 млн человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом COVID-19 в субботу превысило 4 млн, сообщает портал Worldometers, отслеживающий такую статистику.
По его данным, на планете зафиксировано уже 4 041 789 случаев. Почти 277 тыс. пациентов скончались от последствий заражения. Более 1,4 млн уже полностью поправились.
Первое место по числу заразившихся остается за США (1,3 млн человек). Далее следуют Испания, Италия, Великобритания и Россия.
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