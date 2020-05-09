Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Новый очаг заражений COVID-19 обнаружен в департаменте Дордонь, отнесенном к безопасной, "зеленой" зоне эпидемиологической карты Франции, сообщают в субботу французские СМИ.
Региональное агентство здравоохранения региона Новая Аквитания сообщило, что после церемонии похорон местного жителя небольшой деревни Эглиз-Нев-де-Вер, проходившей по правилам режима изоляции, на поминки собрались вопреки этим правилам несколько десятков человек, что породило цепь заражений, начавшихся от одного из членов семьи покойного.
В результате принятых властями оперативных мер было выявлено 127 человек, входивших в непосредственный контакт с первым инфицированным. У примерно десятка из них подтвержден коронавирус. Это родственники первого больного и его коллеги по предприятию, где он работает. Все контакты взяты под наблюдение.
Префектура полиции Дордони сочла это происшествие серьезным поводом для предупреждения населения об "опасности расслабления" в последние дни перед началом смягчения ограничений, начинающимся 11 мая.
"Надо оставаться очень, очень бдительными, наша обычная жизнь возобновляется, но не так, как прежде", - приводит слова префекта Дордони Фредерика Перисса сайт телеканала BFMTV.
В то же время СМИ со ссылкой на французский военный источник сообщили в субботу, что развернутый специально для лечения больных коронавирусом в Мюлузе (департамент Верхний Рейн, входящий в "красную" зону эпидемии) полевой армейский госпиталь опустел. В нем больше нет пациентов в связи со снижением числа инфицированных COVID-19.
Между тем в целом во Франции в последние сутки госпитализировано на 110 пациентов с коронавирусом меньше, чем накануне, и общее число госпитализированных составляет 22614, сообщила в субботу Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции.
В очередной раз уменьшилось число пациентов в реанимационных отделениях. В них размещено 2812 человек. Это меньше на 56, чем день назад.
Всего с начала эпидемии вылечились 56038 инфицированных COVID-19.
За минувшие сутки во Франции умерли 80 человек (243 днем раньше), зараженных коронавирусом. Общее число смертей инфицированных COVID-19 достигло 26310.
По данным на субботу, всего в стране заразились 138854 человека.
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