Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков

Венесуэла намерена официально обратиться в ООН с жалобой на Колумбию и США за попытку вооруженного вторжения на ее территорию, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.
Министерство обороны Венесуэлы информировало накануне, что субботу во время патрулирования реки Ориноко были обнаружены три брошенных боевых катера с эмблемой ВМС Колумбии, которые были оснащены пулеметами и боеприпасами.
Колумбия признала, что катера принадлежат ей, сообщив, что они, якобы, были случайно унесены сильным течением реки.
Мадуро заявил о готовности вернуть катера, если колумбийское правительство сделает официальный запрос.
Как сообщалось, 3 мая 2020 года властями Венесуэлы было предотвращено вторжение группы колумбийских боевиков, которые попытались прорваться в страну на скоростных катерах. Целью операции, как заявил Каракас, было устранение Мадуро. Восемь из боевиков были уничтожены, 12 - задержаны. Среди задержанных, как сообщил президент, были два гражданина США.
Совет национальной безопасности (СНБ) США заявил, что Соединенные Штаты не имеют отношения к попытке вторжения в Венесуэлу.
"Правительство США не имеет никакого отношения к недавним событиям, якобы имевшим место в Венесуэле. Утверждения об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была спланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас - ИФ) Мадуро, которому предъявлены обвинения в наркотерроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении, распространенном СНБ.
Утверждения венесуэльских властей о причастности США к попытке вторжения опроверг также американский президент Дональд Трамп.
В то же время, как сообщила газета Washington Post, еще в 2019 году венесуэльская оппозиция, возглавляемая провозгласившим себя президентом страны Хуаном Гуайдо, заключила контракт с американской частной военной компанией Silvercorp стоимостью $213 млн на проведении операции по вторжению с целью отстранения от власти действующего президента.
Со стороны венесуэльской оппозиции контракт, копия которого приводится изданием, подписал депутат парламента Серхио Вергара.
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